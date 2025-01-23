В Германии опубликовали письмо против размещения в стране ракет США

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, ученый-физик и политик Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер и председатель Совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман опубликовали открытое письмо, в котором призвали предотвратить размещение американских ракет средней дальности на территории Германии.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на документ.

«Размещение [...] оружия средней дальности в Германии означает, что США могут уничтожать стратегические цели, такие как ракетные шахты, командные центры, центры принятия решений и системы раннего предупреждения в России, в течение нескольких минут — то есть практически без времени предупреждения», — говорится в письме.

Там также отмечается, что Россия обязательно отреагирует на размещение ракет и, в свою очередь, направит на Германию оружие сопоставимых возможностей.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности США в Германии.