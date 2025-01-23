Пока вы спали: надежды Киева на 2025 год и новый пожар в США

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Марочко сообщил, что ВСУ попали в клещи ВС РФ у Новой Кругляковки

Российские военнослужащие сформировали клещи для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новой Кругляковки. Об этом сообщает ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что противник пытается удержать стратегическую высоту на берегу Лозовой, но "оперативно-тактическая обстановка говорит о бесперспективности таких действий".

В поселке Зверево начались бои

На юго-западной окраине Красноармейска начались бои. Об этом сообщает ТАСС.

В российских силовых структурах уточнили, что действие происходит в поселке Зверево, который находится в пределах города.

Иран поставил под сомнение юрисдикцию суда ООН в деле о сбитом украинском Boeing

Иран выдвинул предварительные возражения в деле о сбитом в 2020 году Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (рейс PS752), поставив под сомнение юрисдикцию суда ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Иранская сторона оспаривает приемлемость иска, поданного Великобританией, Канадой, Швецией и Украиной.

Заместитель председателя суда, Джулия Себутинде, установила 16 мая как крайний срок для представления истцами письменного ответа на аргументы, выдвинутые в предварительных возражениях. Разбирательство по существу дела приостановлено до рассмотрения этих возражений.

В округе Лос-Анджелес распространяется новый лесной пожар

Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес (Калифорния), охватив более 20 кв. км всего за два часа. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с угрозой распространения огня власти объявили обязательную эвакуацию для жителей районов вокруг озера Кастейк. Сильный ветер способствует быстрому распространению пламени, угрожая густонаселенным районам.

Пожары в округе Лос-Анджелес начались 7 января и с тех пор охватили площадь, превышающую 16 тыс. га.

В Киеве надеются на окончание боевых действий в 2025 году

Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинские власти надеются на прекращение боевых действий в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что в Киеве также рассматривают возможность диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Свириденко выразила уверенность, что война может завершиться в текущем году, однако переговоры возможны только тогда, когда Украина станет достаточно сильной, что требует наращивания оборонного производства. Она добавила, что ожидает активного участия администрации президента США Дональда Трампа в переговорах.