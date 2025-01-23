В Турции оценили возможные переговоры между Россией и США по Украине

Турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер заявил, что Россию и США ждет сложнейший процесс переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Озер предрек России и США сложнейшие переговоры по Украине. Он подчеркнул, что долгосрочное соглашение о прекращении огня требует конкретного и детального дипломатического диалога.