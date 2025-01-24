В ВОЗ предупредили о начале периода тотальной экономии средств
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о тотальном сокращении расходов и приостановке найма персонала после слов президента США Дональда Трампа о выходе страны из ВОЗ, сообщает Politico.
По словам руководителя организации Тедроса Гебрейесуса, решение главы Белого дома обострило финансовое положение ВОЗ.
«Из-за этого приостанавливается набор сотрудников во всех сферах, кроме самых важных и значительно сокращает расходы на поездки», - пояснил глава ВОЗ.
Кроме того, как отмечает издание, в организации ограничат замену IT-оборудования и произведут пересмотр основных контрактов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».