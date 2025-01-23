Президент США Дональд Трамп заявил о том, что во время правления Джо Байдена «прошел через ад» из-за судебного преследования. Об этом он рассказал в первом после инаугурации интервью телеканалу Fox News.

«Я прошел через четыре года ада, потратил миллионы долларов на адвокатов и выиграл, но это далось непросто», - заявил новый американский лидер.

При этом он оставил на усмотрение Конгресса вопрос о необходимости проведения расследования уже в отношении бывшего президента США Джо Байдена, обратив внимание на то, что тот перед уходом не стал издавать указ о помиловании самого себя.

«Знаете, забавная, но может, и прискорбная вещь в том, что он не помиловал самого себя», - пояснил Дональд Трамп.

Против Дональда Трампа в США было выдвинуто в общей сложности 91 обвинение. В частности, ему вменяли вмешательство в президентские выборы, «умышленное удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне» и «заговор с целью препятствования правосудию». По всем статьям ему грозило свыше 700 лет тюрьмы.

Однако после его избрания в президенты страны спецпрокурор Джек Смит обратился в суд с ходатайством прекратить разбирательство по его делу, поскольку предыдущие решения относительно конституционного запрета на привлечение к уголовной ответственности действующего главы государства распространяется и на нынешнюю ситуацию. 25 ноября 2024 года Минюст США прекратил все федеральные дела против Трампа.

В свою очередь Джо Байден перед своим уходом с поста президента США вынес решение о помиловании сына и ряда своих сторонников. При этом Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов, а также в незаконном приобретении оружия и владении им в период, когда он употреблял наркотики. В Белом доме назвали причиной помилования то, что Джо Байден считает произошедшее с его сыном Хантером судебной ошибкой, связанной с политическим давлением.