Трамп высказался о возможном расследовании в отношении Байдена

Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения расследования в отношении бывшего лидера страны Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

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В ходе беседы журналисты спросили главу Белого дома, следует ли американскому конгрессу начать расследование против Байдена.

"Ну, я не знаю", - уклончиво ответил Трамп, добавив при этом, что "все деньги" шли к его предшественнику (цитата по РИА Новости).

Подробностей он приводить не стал.

Зато высказал сожаление в связи с тем, что перед уходом с поста Байден не стал издавать указ о помиловании самого себя.

"Знаете, забавная вещь, но может, и прискорбная в том, что он не помиловал самого себя", - добавил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что после ухода с поста президента США Джо Байден отправился в калифорнийскую долину Санта-Инес, чтобы отпраздновать выход на пенсию. В этом "винном" краю он отдыхал в августе 2024 года, когда решил сняться с выборов.