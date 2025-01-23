В Европе раскрыли детали переговоров по размещению миротворцев на Украине

В Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и отправке до 50 тысяч солдат из пяти-шести европейских стран для охраны «демаркационной линии» между украинскими и российскими войсками в случае прекращения огня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

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По словам европейского чиновника в области безопасности, Великобритания и Франция уже приступили к предварительному планированию.

При этом неназванные высокопоставленный французский военный офицер заявил изданию, что какие бы рамки ни были выбраны, они, скорее всего, появятся очень скоро из-за желания президента США Дональда Трампа «дипломатических побед в течение первых 100 дней». Тем не менее, он предупредил, что есть «много вещей, которые могут сорвать» миротворческий план.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после заключения любой сделки по прекращению конфликта.