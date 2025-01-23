Евродепутаты призвали фон дер Ляйен защитить ЕС и Словакию в споре с Зеленским

Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") написали письмо главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой защитить Словакию и Евросоюз в споре с Владимиром Зеленским по газу.

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По их словам, они просят ЕК исполнить свои обязанности, которые "вытекают из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов".

Авторы письма подчеркнули, что не понимают решения Зеленского в одностороннем порядке остановить транзит газа, несмотря на достигнутые договоренности с правительством Украины по этому вопросу.

Письмо к фон дер Ляйен также подписали депутаты из ФРГ, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Греции и Кипра.

Напомним, договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами.

Премьер-министра Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава примет самые жесткие меры в отношении Украины, если проблема с транзитом российского газа не будет решена. Он уточнил, что страна может использовать свое право вето в ЕС по вопросам, связанным с Украиной.