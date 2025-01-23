Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал вероятность вступления Украины в Евросоюз. Об этом он высказался в эфире телеканала TV Pink.

Вучич прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Политики обсудили урегулирование конфликта в стране, а также вопросы по европейскому пути. Вучич оценил шансы Украины вступить в Евросоюз и подчеркнул, что страна находится ближе к этой цели, чем другие кандидаты.