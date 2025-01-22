Блогер Фридман заявил о намерении взять интервью у Путина

Американский блогер Лекс Фридман заявил, что планирует приехать в Россию, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала телеведущего Джо Рогана.

«Я отправлюсь в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал Фридман, не уточнив, когда он намерен это сделать и готов ли президент РФ встретиться с ним.

Фридман брал интервью у таких известных личностей, как нынешний президент США Дональд Трамп, предприниматель Илон Маск, медиамагнат Марк Цукерберг и кинорежиссер Оливер Стоун.

Последним его гостем стал Владимир Зеленский. После выхода интервью блогер раскритиковал Зеленского за мат в адрес Путина, сказав, что предоставил ему историческую возможность достичь мира, но он предпочел оскорблять президента РФ.