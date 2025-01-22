Бербок не исключила участие ВС ФРГ в миссии после конфликта на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает целесообразным рассмотреть возможность участия Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) в возможной миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.

"Для прочного и справедливого мира требуется нечто большее, чем фиктивные решения. Поэтому я рассматриваю различные элементы стабильного обеспечения мира с ключевыми европейскими партнерами и Украиной", - сказала Бербок в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос о том, должна ли Германия отправить военных для обеспечения прекращения огня, если такой режим будет введен на Украине. "Частью этого может быть и миротворческая миссия, для чего, конечно, нужны не только мы, европейцы, но и другие, потому что мы знаем: чем больше международного участия, тем стабильнее становятся миротворческие миссии", - продолжала министр. В этом случае, по словам главы МИД ФРГ, речь идет и о странах вне Европы, с которыми РФ поддерживает хорошие отношения. "В этом смысле наше собственное участие на других континентах, будь то в области развития или политики безопасности, также очень важно", - резюмировала Бербок.

В декабре 2024 года газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что нынешний президент США Дональд Трамп выступал с предложением разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. По данным агентства Reuters, страны Европы обсуждают идею отправки на Украину воинского контингента в случае прекращения огня или заключения мира, его численность может составить до 100 тыс. военнослужащих. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью телеканалу Sky News во время визита в Киев заявил, что Лондон готов "сыграть свою роль" в отправке миротворцев на Украину.