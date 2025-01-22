Датский депутат грубо ответил на слова Трампа о Гренландии

Депутат Европарламента от Дании Андрес Вистисен грубо ответил на слова президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии. Свое мнение по этому поводу он высказал на заседании ЕП, передает РЕН ТВ.

Вистисен напомнил Трампу, что Гренландия является частью Датского Королевства 800 лет и «не продается».

«Позвольте, я скажу это словами, которые вы понимаете: идите к черту!» — добавил депутат.

На эти высказывания отреагировал один из модераторов, сделав Вистисену замечание за употребление нецензурного выражения и пообещав ему «последствия».

Ранее Трамп заявлял, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией. Премьер-министр острова Муте Эгеде, комментируя это, ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. По его словам, жители Гренландии хотят, чтобы она была независимым государством, а также желают быть единственными, кто решает их будущее.