В Мексике нашли рыбу-предвестника катастроф
На пляже в мексиканском Кабо-Сан-Лукас нашли выброшенного на берег сельдяного короля. Считается, что эта рыба предвещает надвигающуюся катастрофу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Need To Know.
Отмечается, что рыбу нашли два серфера. При этом рыба была жива, хоть и ранена — у нее отсутствовала часть хвоста. С помощью досок серферы подтолкнули свою находку к воде, после чего ее унесло обратно в море.
«Еще живое морское чудовище, считающееся одной из самых длинных рыб в океане, было обнаружено лежащим на песке», — сообщает источник.
Сельдяной король может достигать в длину 17 метров, а его вес превышает более 200 кг. Благодаря своему размеру и скользкой серебряной коже, эта рыба издревле считается «морским змеем», появление которого якобы предвещает стихийные бедствия.