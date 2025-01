В Мексике нашли рыбу-предвестника катастроф

На пляже в мексиканском Кабо-Сан-Лукас нашли выброшенного на берег сельдяного короля. Считается, что эта рыба предвещает надвигающуюся катастрофу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Need To Know.

© Соцсети

Отмечается, что рыбу нашли два серфера. При этом рыба была жива, хоть и ранена — у нее отсутствовала часть хвоста. С помощью досок серферы подтолкнули свою находку к воде, после чего ее унесло обратно в море.

«Еще живое морское чудовище, считающееся одной из самых длинных рыб в океане, было обнаружено лежащим на песке», — сообщает источник.

Сельдяной король может достигать в длину 17 метров, а его вес превышает более 200 кг. Благодаря своему размеру и скользкой серебряной коже, эта рыба издревле считается «морским змеем», появление которого якобы предвещает стихийные бедствия.