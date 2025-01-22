В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ

Печерский районный суд Киева арестовал генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, задержанного по делу о провале обороны Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что Горбенко отправили под стражу на два месяца с залогом в 25 миллионов гривен (595 тысяч долларов).

Накануне также сообщалось о задержании двух генералов и полковника ВСУ. Их обвиняют в халатности и бездействии, которые привели к «потере территории в Харьковской области в мае 2024 год».

Ранее в Верховной раде, комментируя аресты генералов ВСУ, заявили, что офис Владимира Зеленского начал «охоту на ведьм», чтобы переложить ответственность за потери и провалы на фронте на военных.