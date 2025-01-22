Вучич обсудил с Зеленским мир в Европе

Президент Сербии Александр Вучич обсудил с Владимиром Зеленским возможности достижения устойчивого мира и энергобезопасность в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча Вучича и Зеленского состоялась на полях экономического форума в Давосе.

«Говорил с Зеленским об актуальной геополитической и региональной ситуации, возможностях для достижения устойчивого мира и стабильности на нашем континенте и об энергетической безопасности», — рассказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что во время диалога также выразил надежду на продолжение хорошего и открытого сотрудничества Белграда и Киева для лучшей жизни граждан двух стран и взаимной поддержки на совместном европейском пути.