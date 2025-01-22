Трамп признался в любви русскому народу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить России. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп указал, что любит русский народ и «всегда имел хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным», несмотря на «мистификации радикальных левых о РФ».

«Я не хочу навредить России», — добавил он.

Президент США отметил, что американский народ никогда не должен забывать, что РФ помогла выиграть Вторую мировую войну, потеряв в боях почти 60 миллионов человек.

Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным как можно скорее. По его словам, основной темой их диалога станет урегулирование конфликта на Украине.