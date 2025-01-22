Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом может ввести новые санкции против России, если та не завершит конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social. По его словам, если сделка по Украине сорвется, у него «не будет другого выбора», кроме как ввести санкции на весь российский экспорт.

«Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам», — написал Трамп.

Помимо этого Трамп также добавил, что конфликт на Украине может быть завершен «либо легким, либо сложным путем». По его словам, первым вариантом является заключение сделки.

«Мы можем сделать это легким или сложным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время “заключить сделку”. Больше ни одной жизни не должно быть потеряно», — добавил он.

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Ранее Трамп уже допускал дальнейшее ужесточение санкций против России.