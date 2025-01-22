Названа возможная дата встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером России Владимиром Путиным 9 мая в Москве. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил американский журналист и писатель Майкл Бом.

При этом, по его мнению, это станет не первой встречей глав стран.

«Но я предполагаю, что на 9 Мая Трамп приедет, но это будет позиционироваться как сочетание факторов: парад и второй саммит по украинскому вопросу. Это президент США может себе позволить», — сказал Бом.

Он пояснил, что Трамп и Путин не могут провести первую встречу в РФ или Соединенных Штатах, поскольку это расценят как слабость. Таким образом она, скорее всего, состоится в третьей стране, но где именно Бом сказать не может.