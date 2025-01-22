Журналист из США рассказал о противостоянии Путина и Трампа на переговорах

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп предъявят друг другу жесткие требования по Украине, уверен независимый американский журналист и писатель, политический обозреватель Майкл Бом. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что сначала между политиками состоится телефонный разговор, а только потом личная встреча.

Первая встреча — это попытка найти компромиссный вариант, потому что есть достаточно жесткие требования американской стороны. Требования с российской стороны не менее жесткие, поэтому первая встреча будет, чтобы сгладить эти разногласия. Но удастся ли их сгладить? Я сомневаюсь. Думаю, что это очень сложная задача и потребует не одной встречи. Я думаю, что это будет длительный, сложный процесс, — пояснил журналист.

Бом уточнил, что урегулирование украинского конфликта — одна из приоритетных задач Трампа во внешней политике. Но, по его словам, сначала президенту США предстоит решить внутренние вопросы. Журналист обратил внимание, что Трамп уже подписал огромное количество указов в первые дни после инаугурации. Когда у главы Белого дома появится время, он обязательно займется украинским кризисом, уверен обозреватель.

Есть большая вероятность, что в первом квартале, в первые три или четыре месяца, встреча состоится. Встреча большая, встреча долгожданная, и на подготовку к этой встречи может уйти очень много времени. Где? Обязательно на нейтральной территории. И не только территория нейтральная, а страна нейтральная. То есть Швейцария, может быть, Австрия, вот такие страны. То есть, не абсолютно нейтральная страна, но ни в коем случае не член НАТО, — заключил Бом.

Ранее стало известно, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации. По предварительным данным, одной из тем станет возможность личной встречи двух лидеров в ближайшие месяцы с целью обсуждения путей разрешения конфликта на Украине.