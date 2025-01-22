Финляндия не установила причины диверсии в Балтийском море

Финляндия, в ходе проведенного расследования, так и не установила причину повреждения подводных кабелей на дне Балтийского моря в конце 2024 года, заявил премьер-министр страны Александр Стубб, сообщает Bloomberg TV.

По его словам, следствие будет продолжено. Глава финского правительства рассказал, что в качестве версий произошедшего рассматриваются несколько вариантов.

«Один — это диверсия, второй — ошибка, третий — некомпетентность», - отметил Стубб.

Но после добавил, что диверсия не выгодна не кому, включая Россию. Ранее стало известно, что поврежден еще один подводный кабель между Швецией, Литвой, Германией и Финляндией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».