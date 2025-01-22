Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности усиления европейского суверенитета на фоне вступления Дональда Трампа в должность президента США, подчеркивая необходимость смелости и независимости Европы.

Франция и Германия должны сосредоточиться на укреплении суверенитета Европейского Союза в условиях начала полномочий президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, открывая переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже. Французский лидер подчеркнул, что Европа должна быть сильной и суверенной, а европейцы обязаны сыграть свою роль в новых условиях.

Макрон заявил: «Европейцы должны сыграть свою роль на фоне прихода Трампа. Европа должна быть сильной и суверенной. Необходимо действовать».

Президент добавил, что в новых обстоятельствах ответом на вызовы времени может быть лишь больше смелости и независимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, ЕС испытывает большие социальные и экономические проблемы, а также энергетически зависит от США. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о начале эпохи неопределенности с приходом Дональда Трампа к власти в США, призывая страну готовиться к изменениям.