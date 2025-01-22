Эрдоган не сдержал слез на церемонии прощания с жертвами пожара в Болу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слез на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу. Об этом сообщает Milliyet.

© Соцсети

Церемония прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте прошла в Турции сегодня, 22 января. Эрдоган посетил похороны восьми человек из одной семьи — все они не смогли выбраться из сгоревшего отеля. Президент Турции выступил с речью и не смог сдержать слез.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 21 января. В ресторане отеля Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая произошел пожар, который затем охватил все 12-этажное здание. Огонь унес жизни 76 человек, свыше десяти госпитализированы в больницу. В связи с произошедшим были задержаны девять человек. Эрдоган объявил 22 января днем национального траура.