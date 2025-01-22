Зеленский закатил истерику из-за четырех стран, нежелающих видеть Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что позиция таких стран, как Германия, Словакия, Венгрия и США, по Украине является нечестной и не справедливой. Он сделал такое заявление на фоне того, что Киев уже много лет пытается стать членом НАТО.

«Прошли десятилетия, а Украина до сих пор не в НАТО, и это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. Это также было нечестно со стороны наших лидеров… Да, четыре страны нас не поддерживают в НАТО — Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия», — заявил Зеленский на встрече с представителями международного медиасовета в Давосе.

Видео опубликовано на youtube-канале его офиса.

По его словам, вопрос вступления государства в Североатлантический альянс зависит от позиции нового президента США Дональда Трампа. Кроме того, украинский лидер упрекнул упомянутые страны в несправедливости, потому что они ведут переговоры по Украине без присутствия представителей самой страны. Так, бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут без участия Киева, только между Россией и США, передает 360.ru. Также ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что вступление Украины в НАТО станет основанием для начала Третьей мировой войны, пишет RT.