Раскрыто, куда Байден уехал отмечать выход на пенсию

Бывший американский лидер Джо Байден сразу после инаугурации Дональда Трампа уехал в калифорнийскую долину Санта-Инес для празднования своего выхода на пенсию, сообщает агентство Bloomberg. По данным журналистов, экс-глава Белого дома хорошо знаком с этим «винным» краем, так как уже проводил там несколько дней в конце минувшего лета после решения сняться с выборов.

Поездка знаменует собой резкий поворот от напряженных последних дней президентского срока, завершившего 50 лет государственной службы, к незапланированному выходу на пенсию, — сказано в публикации.

Бывший президент на отдыхе, по словам журналистов, вероятно, будет кататься с супругой Джилл на велосипеде по трассе Valley Loop, так как он является любителем велопрогулок. Также Байден может зайти в Great Pacific Ice Cream Co за шариком любимого мороженого и отправиться в Crown Point на одну из лучших виноделен Санта-Инес, добавили авторы публикации.

Ранее стало известно, что трансляцию церемонии инаугурации Дональда Трампа смотрели 24,6 млн телезрителей. Мероприятие, которое длилось 8,5 часа, в прямом эфире показывали сразу 15 телекомпаний. Для сравнения, в 2017 году за вступлением в должность Трампа наблюдал примерно 31 млн человек. А четыре года назад за инаугурацией демократа Джо Байдена следили 33,8 млн зрителей.