Пока вы не уснули: новый военный союзник Москвы и «слабое место» России

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Россия нашла себе нового военного партнера в Средней Азии

Министры обороны России и Узбекистана в среду, 22 января, подпишут план сотрудничества на 2025 год и программу стратегического партнерства на 2026-2030 годы. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым в Ташкенте.

Документы касаются военного и военно-технического взаимодействия между странами.

«Помимо обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также текущей ситуации в регионе, подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы», — сказал Белоусов.

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Тихановская назвала «слабое место» России

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, выступая на Давосском форуме, назвала Белоруссию возможностью оказать давление на Россию, поскольку это «её слабое место».

Она заявила, что на Белоруссию нужно смотреть не только, как на проблему, но и как на способ оказать влияние на президента России Владимира Путина.

«Это самое слабое место Путина. Если вы поможете белорусам вернуть страну, чтобы установить там демократию, то это будут самые большие санкции для Путина», - заявила она.

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Раскрыты детали плана Келлога по урегулированию конфликта на Украине

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог не будет отклоняться от планов американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп наслаждается компанией Келлога и видит в нем очень преданного парня, но сам Келлог никогда не оказывал никакого значимого влияния на политику (...) Он определенно не будет предлагать решения, которые бы отклонялись от того, о чем думает Трамп», — отмечается в материале.

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Лавров озвучил требование по урегулированию конфликта на Украине

При урегулировании российско-украинского конфликта обязательны юридические договоренности, которые невозможно нарушить.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридических договоренностях, закрепляющих механизм невозможности их нарушения», — сообщил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

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Игрок «Что? Где? Когда?» внесен в список экстремистов

Политик Леонид Гозман* и бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* внесены в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что Ровшан Аскеров* стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма из-за опубликованных в соцсетях «ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова». Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

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Зеленский объяснил срыв переговоров с Россией в Стамбуле

Срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года связан с нежеланием Киева отступить.

Об этом в среду, 22 января, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

— Они сказали: я отступаю, а они заменяют меня на пророссийского (Виктора — прим. ВМ) Медведчука. И я больше не президент, — заявил он.

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Росстат назвал самые подорожавшие продукты

Картофель возглавил рейтинг товаров, подорожавших больше всего в 2024 году, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

При этом в 2023 году относительно 2022 года картофель, наоборот, подешевел на 15,8%. Как пишет издание, его подорожание в 2024 году может быть следствием низкой базы предыдущего года, когда был собран рекордный урожай в 8,6 млн т.

Среди всей номенклатуры товаров и услуг, отслеживаемых Росстатом, по итогам 2024 года выросло в цене слабительное средство бисакодил (рост почти вдвое, до 44 рубля). Также в список вошло сливочное масло, которое подорожало до 1,2 тыс. рублей (+ 36,2%). По данным Росстата, в целом потребительские цены в 2024-м подскочили на 9,52%.

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Пилоты самолета с россиянами на борту увидели НЛО в небе

Пилоты самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines увидели неопознанные летающие объекты (НЛО) в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviainicident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Гянджы в Москву Airbus A320 20 января. На подлете к российской столице на высоте 1,9 тысячи метров экипаж доложил о наблюдении похожих на огонь светящихся объектов.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил заход на аэродром назначения. В результате борт благополучно приземлился в аэропорту Внуково, никто не пострадал.

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Сын актрисы Шукшиной ушел на СВО, оставив дома малолетнего сына

Сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин отправился служить в зону СВО. Об этом заявили соседи артистки в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

По их словам, молодой человек уехал на передовую еще весной прошлого года. Дочь актрисы от первого брака Анна Шукшина, которая также присутствовала в студии, также призналась, что уже очень давно не видела своего брата. Дома у Касаткина остался сын, которого ему родила недавно скончавшаяся Фрейя Зильбер.

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В России стали чаще закрывать салоны с китайскими автомобилями

В 2024 году шоурумы китайских автомобильных брендов стали закрываться в 2,4 раза чаще. Об этом со ссылкой на аналитиков компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю» «Коммерсантъ».

Число закрытых салонов с автобрендами из Китая за год сократилось до 449. В то же время количество новых открытых салонов за год упало в полтора раза, до 984 единиц, а общая дилерская сеть всех автомобильных марок в РФ увеличилась на 14,2 процента, до 4,16 тысячи салонов.

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