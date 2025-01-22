Еврокомиссия должна сдерживать РФ и готовиться к войне в течение следующих пяти лет. Об этом в среду, 22 января, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции Европейского оборонного агентства.

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По его словам, ради подготовки к вооруженному столкновению с Россией Европа должна затягивать украинский конфликт.

— Каждый день, пока Украина продолжает воевать, — это один день, который позволит ЕС и НАТО стать сильнее, — заявил Кубилюс.

Также политик призвал перевести европейскую экономику в «турбовоенный режим» для более высоких совместных трат на вооружение блока и достижения определенных Североатлантическим альянсом целей к 2030 году, а не 2044-му, как планировалось ранее, передает ТАСС.

8 января партия «Грузинская мечта» выразила мнение, что Европарламент может открыто призвать Грузию к участию в войне против России. Представители правящей партии отметили, что в последнее время Европарламент принял пять резолюций, критикующих грузинские власти, и в последней из них содержалось требование о введении двусторонних санкций против России. По их мнению, оно могло бы привести к серьезному ущербу для грузинского экономического положения.