Срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года связан с нежеланием Киева отступить.

Об этом в среду, 22 января, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

— Они сказали: я отступаю, а они заменяют меня на пророссийского (Виктора — прим. ВМ) Медведчука. И я больше не президент, — заявил он.

Президент Зеленский впервые объяснил, что отказался от переговоров в Стамбуле, потому что не хочет принимать позицию России по нейтральному статусу Украины. Украинский лидер также заявил, что были выдвинуты требования сократить численность украинских вооруженных сил и уничтожить технику, способную перемещаться на расстояние более 20 километров, передает «Газета.ру».

Названа причина срыва переговоров России и Украины в Стамбуле

Турция 6 января выразила готовность провести переговоры по Украине в согласованных рамках и параметрах. Об этом сообщил источник в МИД страны, добавив, что Турция не предоставила никакого конкретного плана.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что страна готова принять у себя переговоры по урегулированию конфликта на Украине.