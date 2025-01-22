Гренландия: где находится, кому принадлежит, зачем она Трампу, угроза РФ

Крым готов поделиться с Гренландией опытом проведения референдума для присоединения острова к США, заявили в парламенте республики. Кому сейчас принадлежит Гренландия, почему Трамп хочет ее присоединить, есть ли в этом угроза для России?

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Кому принадлежит Гренландия, хотят ли ее жители в США

Гренландия является крупнейшим на Земле островом, размером почти с Красноярский край (более 2 млн кв. км). Большая часть Гренландии расположена за полярным кругом; остров на 81% покрыт ледниковым щитом. Территория острова не подходит для сельского хозяйства, там проживает около 56 тыс. человек.

Гренландия расположена к северо-востоку от Канады и географически относится к Северной Америке, однако политически — к Европе: в настоящее время Гренландия является автономией в составе Дании с возможностью самоуправления. При этом половину бюджета острова составляют ежегодные дотации от Дании.

23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Америка должна взять Гренландию под свой контроль. Представляя кандидата на роль посла в Дании, американский лидер предложил «купить» остров.

Его заявления вызвали недовольство. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил, что остров принадлежит гренландскому народу и не продается. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил Le Monde, что ни одна страна в мире, «даже великие державы», не может просто взять и забрать себе Гренландию.

Однако в январе, после визита на остров сына президента Дональда Трампа — младшего, отношение жителей Гренландии к присоединению к США стало меняться. По данным The Hill, более половины гренландцев поддерживают такой план.

Депутат парламента Гренландии Сиумут Куно Фенкер призвал добиться отделения от Дании, после чего как независимое государство вести переговоры о присоединении к США. Он выразил надежду, что Россия поддержит вступление независимой Гренландии в ООН.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что республика готова поделиться с Гренландией своим опытом. Он отметил, что остров сейчас находится в более выгодном положении, чем Крым.

«Мы готовы поделиться своим опытом с Гренландией, как мы делились с Донбассом. Правда, между Донбассом и Гренландией есть немало отличий. Главное — на остров не летят ракеты, в их сторону не грохочут танки, им не перекрывают водо- и энергоснабжение, их не лишают права на родной язык, не урезают конституционных полномочий. Гренландия же, судя по всему, просто ищет свою выгоду. В принципе, имеет право. Потому мы готовы поделиться с гренландцами имеющимся у нас опытом», — объявил Константинов.

Зачем Трампу Гренландия, почему он хочет ее забрать

CNN отмечает, что Гренландия занимает уникальное стратегическое положение и является важнейшим элементом для контроля над Арктикой. При этом ее столица, город Нуук, ближе к Вашингтону, чем к Копенгагену. Мимо берегов острова идет Северо-западный морской проход — судоходный путь через арктические моря Северной Америки.

В прошлом власти США поднимали вопрос о покупке Гренландии в 1867 году (когда у России была куплена Аляска) и в 1946 году, когда на территории острова были размещены американские военные при формировании блока НАТО.

Трамп дал понять, что настроен серьезно, когда говорит о присоединении Гренландии к США. По его словам, при необходимости он готов сделать это силовыми методами. Politico отмечает, что присоединение Гренландии к США военным путем может стать самым коротким вооруженным конфликтом в истории человечества, поскольку Дании нечего противопоставить.

В Европе заявления Трампа вызвали шоковую реакцию. В Еврокомиссии отказались обсуждать слова избранного президента США о присоединении Гренландии. Дания срочно запустила на острове учения спецназа. Против планов Вашингтона высказались в Германии и Франции.

Автор Telegram-канала «Война по обе стороны Земли» предположил, что Трамп планирует создать «Североамериканскую макрозону», присоединив к США Канаду, Мексику и Гренландию.

«[Трамп хочет создать] большой остров-крепость Америка, с Американским заливом вместо Мексиканского, укрепляющий арктическую границу с Россией и использующий разобщенный и поправевший Старый свет в качестве рынка», — написал автор канала.

Угрожает ли России присоединение Гренландии к США

После вступления на пост президента США, Трамп повторил: США должны присоединить Гренландию «ради международной безопасности», чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

«Гренландия это чудесное место, да. Нам она нужна для международной безопасности. И я уверен, что Дания с нами согласится — им очень дорого обходится ее содержание. Гренландия нужна не нам, она нужна для международной безопасности. Там русские корабли ходят туда-сюда, китайские корабли ходят туда-сюда, военные корабли! А Дания даже не может оплачивать ее содержание», — цитирует Трампа Politico.

На самом деле идея присоединить Гренландию может быть связана с тем, что на шельфе арктического острова находятся большие запасы нефти и газа, в которых заинтересованы добывающие компании, пишет Politico. По предварительным оценкам, запасы северной земли составляют порядка 31,4 млн баррелей нефтяного эквивалента и 4,2 трлн куб. м природного газа. С 2021 года в Гренландии действует мораторий на добычу из-за высоких рисков вреда для арктической экологии, однако Трамп неоднократно показывал, что считает экономику важнее экологии.

Советник президента по национальной безопасности Майк Уолц прямо сказал, что Трампа интересуют именно судьба гренландских ресурсов. Сейчас на арктические территории претендуют Россия и Китай, у которых много ледоколов, в то время как у Америки их «два, и один просто загорелся». Поэтому речь идет про национальную безопасность США, подчеркнул Уолц.

Эксперты отмечают, что именно это является основной угрозой для России: получив доступ к арктическим нефти и газу, Трамп может серьезно подорвать стабильность рынков и навредить РФ.