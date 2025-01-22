Трамп заявил об изучении вопроса дальнейших поставок оружия Украине

Новая администрация США не исключает прекращения поставок оружия Украине. Этот вопрос сейчас изучается, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе первой пресс-конференции в новой должности. Он также допустил новые санкции против России, если она откажется сесть за стол переговоров по украинскому конфликту. При этом Трамп выразил готовность пообщаться с Владимиром Путиным «в любое время» и назвал российского лидера умным человеком.

Президент США Дональд Трамп не исключил прекращения поставок американского оружия Украине, этот вопрос сейчас изучает его администрация. Это и ряд других заявлений американский лидер сделал во время своей пресс-конференции в Белом доме.

«Мы изучаем этот вопрос. Мы находимся в контакте с Зеленским, очень скоро пообщаемся и с президентом Путиным. Посмотрим, как всё сложится», — заявил Трамп в ответ на вопрос о продолжении помощи Киеву.

При этом он подчеркнул, что «Евросоюз должен тратить на это гораздо больше, чем сейчас». По словам президента, Европе украинский конфликт угрожает намного сильнее, чем США, которые вообще находятся на другом континенте.

Трамп также дал понять, что вопрос конфликта на Украине обсуждался в ходе его недавних контактов с председателем КНР Си Цзиньпином.

На встрече с журналистами глава Белого дома также не исключил введение дополнительных санкций против России, в том случае если Москва откажется от переговоров по разрешению конфликта на Украине. Отвечая на вопрос, введёт ли он новые ограничения в адрес России, если она откажется сесть за стол переговоров, Трамп ответил: «Вполне вероятно».

В то же время он вновь выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным. «В любое время, когда они захотят», — подчеркнул Трамп, добавив, что хотел бы поскорее увидеть окончание конфликта на Украине.

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Глава Белого дома назвал Путина умным человек, который всё понимает, а также предположил, что долгое отсутствие контакта между Москвой и Вашингтоном связано с тем, что российский лидер просто «не уважает Байдена».

Кроме того, президент сообщил, что Владимир Зеленский якобы уже готов к переговорам с российской стороной. Теперь, по его словам, ход за Москвой.

«Зеленский хотел бы мира. Он совершенно твёрдо мне об этом говорил: он хотел бы мира. Но для танго нужны двое. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал он.

Напомним, Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова вести переговоры с США по вопросу украинского конфликта, однако инициатива должна исходить от Вашингтона.

Поздравив Трампа со вступлением в должность, российский лидер заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией, в том числе по вопросу Украины.

«Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир», — подчеркнул он на совещании Совбеза.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва ждёт от Вашингтона конкретных предложений для разговора глав государств, однако таких инициатив по-прежнему не поступало.