Глава евродипломатии заговорила о нападении России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас утверждает, что Россия якобы может напасть на страны политического объединения в 2028 году.

Ее слова приводит телеканал N-tv.

«Многие из наших национальных спецслужб передают информацию о том, что Россия может проверить оборонную готовность ЕС через три-пять лет», — заявила Каллас.

В связи с этим она подчеркнула, что Евросоюз должен тратить деньги не только на предотвращение войны, но и подготовку к ней.

«Неспособность Европы инвестировать в военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору», — сказала глава евродипломатии.

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14 декабря генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в рамках выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе. Генсек НАТО также отметил, что Евросоюзу следует изменить подход к развитию международно-политических событий и перейти к «военному мышлению».