Украинский президент Владимир Зеленский обвинил США и страны Европы в контактах с находящейся под санкциями Россией через разведывательные службы.

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Его заявление передает издание Liga.

«На уровне разведок Соединенные Штаты и Россия имели контакты все три года. Они имели много разных контактов. И много, если честно, и у европейцев было. Я не был на этой стороне и не поддерживал этого, но это не мне решать», — заявил он.

Зеленский отметил, что дипломатия с Россией якобы должна иметь такие же свойства изоляции, как и санкционная политика. При этом он не привел каких-либо примеров контактов Запада с Москвой.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться публично. По его словам, необходимо вернуться к прагматизму и продолжать задействовать все дипломатические усилия для урегулирования военного конфликта.

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