Президенты Азербайджана и Украины встретились в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

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Отмечается, что в ходе встречи политики обсудили связи между двумя государствами в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности.

В пресс-службе Алиева добавили, что встреча прошла по инициативе украинской стороны.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский также заявил, что стратегией Украины в вооруженном конфликте с Россией является стремление к дипломатическому решению. Он указал на необходимость надежных гарантий безопасности для Украины. По словам Зеленского, «сильная дипломатия» сможет обеспечить разрешение конфликта и создать условия для долгосрочного мира в Европе.

Ранее Зеленский выразил сомнение, что Европа станет активным участником мирных переговоров по Украине.