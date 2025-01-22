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«Россия с Китаем, а не Гренландия»: названы приоритеты Трампа

Приоритетными направлениями внешней политики Дональда Трампа станут Россия и Китай, а вовсе не Гренландия, пишет японский портал JB Press. Дипломатические источники издания в Вашингтоне полагают, что первым шагом Трампа станет возобновление переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

СМИ были шокированы заявлениями Трампа о восстановлении контроля над Панамским каналом, покупке Гренландии и аннексии Канады, но для Трампа это лишь второстепенные истории, подчеркивает JB Press. В первую очередь Трамп хочет придать импульс своей внешней политике, сделав окончание украинского кризиса своим первым значимым достижением на посту президента США. Следующим шагом Трампа, по словам собеседников JB Press, станет дипломатия с Китаем. Хотя Трамп сделал жесткие заявления в адрес Китая, он также не раз подчеркивал, что у него хорошие отношения с главой КНР Си Цзиньпином.

В ЕС подготовили «военный сценарий» против Трампа

Дональд Трамп вернул себе Белый дом, угрожая перевернуть мировой порядок и построить новую американскую империю от Панамы до Гренландии, пишет Politico. Издание отмечает, что реакция Брюсселя на пламенную инаугурационную речь Трампа оказалась на удивление сдержанной. Спокойная реакция ЕС на провокационные заявления Трампа - спланированный тактический шаг, подчеркивает Politico. По версии издания, Европа не хочет начинать никаких ссор с непредсказуемым американским лидером и понимает, что публичное морализаторство даст обратный эффект.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хладнокровие Европы не следует путать с потакательством - ЕС «может и будет» иметь дело со всем этим без ненужного волнения и возмущения. Хотя очевидно, что Европа не хочет вступать в конфликт с США, на этот раз она проделала гораздо больше работы по подготовке к конфликтам, чем перед первым сроком Трампа. Брюссель и Лондон уже несколько месяцев отрабатывают «военные сценарии» и подготовили арсенал оружия для торговой войны, если возникнет такая необходимость. Чиновники ЕС надеются убедить Трампа не вводить заградительные пошлины на европейский экспорт, но в то же время они готовы ввести полный спектр мер, включая ответные пошлины, заявили Politico осведомленные источники.

«Китай сделал резкое заявление по украинскому кризису»

США не раз «обливали Китай грязью» на важных встречах в ООН, утверждая, что Пекин тайно поставляет оружие России, отмечается в статье, опубликованной на портале 163.com. В действительности США и Запад никогда не прекращали оказывать военную поддержку Украине, а Китай никак не вмешивался в украинский кризис. По версии автора статьи, Штаты пытаются переложить на Пекин ответственность за собственные действия.

В ответ на обвинения США в Китае сделали «резкое заявление», подчеркнув, что если бы китайцы действительно участвовали в конфликте, то он бы закончился гораздо раньше. В статье подчеркивается, что Россия - военная держава, способная к сопротивлению и активным действиям, а Украина не способна на противостояние без американской поддержки. Автор статьи подчеркнул, что Москва продолжает СВО в том числе из-за того, что ей нужны веские аргументы на переговорах с Америкой.

«Новые кризисы придут с Черного моря и Кавказа»

Пока весь мир сосредоточен на приходе Дональда Трампа к власти в США, Грузия и Армения, похоже, готовятся породить новые силовые конфликты, пишет турецкая газета Cumhuriyet. В статье подчеркивается, что Армения отдалилась от России: недавно страна начала готовиться к процессу подачи заявки в ЕС и подписала соглашение о стратегическом партнерстве с США.

В Грузии продолжается внутриполитический кризис. Михаил Кавелашвили был избран президентом страны, но его предшественница Саломе Зурабишвили заявила, что хоть и покинула президентскую резиденцию, но не оставила своей пост. Хотя никто из грузинского руководства не был приглашен на инаугурацию Трампа, Зурабишвили присутствовала на церемонии по инициативе некоторых республиканцев. Затем она встретилась с представителями американских политических кругов и «напомнила, что Кавказ является сферой влияния Запада». По версии Cumhuriyet, все это говорит о начале «периода большой неопределенности» в регионе.

«Главный враг Трампа - он сам»

У Дональда Трампа действительно есть шанс привести Америку к «золотому веку», который он провозгласил в своей второй инаугурационной речи, пишет британский журнал The Economist. Исторические обстоятельства, политическая динамика и его собственная смелость могут позволить Трампу достичь желаемого наследия «миротворца и объединителя». Но самый грозный противник, стоящий на пути Трампа, это он сам.

Мелочная предвзятость его инаугурационной речи, наряду с помилованием жестоких преступников, сводят на нет шансы, что он когда-либо преодолеет свои слабости: жалость к себе, уязвимость к лести и преклонение перед сильными мира сего. Экс-советник Трампа по нацбезопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер отмечал, что чувство обиды Трампа усилило его склонность искать одобрения у своих самых преданных сторонников, а не расширять свою базу поддержки. А недисциплинированность Трампа сделала его антагонистом в своей собственной истории и в истории Америки, подчеркивает The Economist.