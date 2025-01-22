Тихановская назвала «слабое место» России

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, выступая на Давосском форуме, назвала Белоруссию возможностью оказать давление на Россию, поскольку это «её слабое место».

Она заявила, что на Белоруссию нужно смотреть не только, как на проблему, но и как на способ оказать влияние на президента России Владимира Путина.

«Это самое слабое место Путина. Если вы поможете белорусам вернуть страну, чтобы установить там демократию, то это будут самые большие санкции для Путина», - заявила она.

Тихановская заявила о возможности свергнуть Лукашенко силовым путем

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не хочет становиться второй Тихановской, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».