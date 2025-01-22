Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп не завершил конфликт на Украине в течение суток, как обещал, из-за того, что для этого необходима «тяжелая дипломатическая работа».

По его словам, Вашингтон хочет окончательного завершения конфликта.

«Единственный способ решить эти проблемы — вернуться к прагматизму и серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться», — заявил он в интервью телеканалу ABC, передает РИА Новости.

Также госсекретарь уточнил, что Штаты будут урегулировать российско-украинский конфликт непублично.

Раскрыты детали плана Келлога по урегулированию конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что Трамп поставил задачу перед спецпосланником по Украине Китом Келлогом завершить конфликт в течение 100 дней.