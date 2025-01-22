В США объяснили выбор Трампом спецпосланника по Украине

Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине из-за предложенного им мирного плана по урегулированию конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на его бывших коллег.

© Lenta.ru

Отмечается, что Келлог будет консультировать американского лидера по вопросу переговоров, однако сам спецпосланник в них участвовать на будет. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что однажды слышал, как республиканец сказал, что ему нравится Келлог, потому что он «никогда не высказывает своего мнения, пока я его не попрошу».

«Он определенно не будет придумывать ничего, что будет отклоняться от того, к чему стремится Трамп», — заявил один из собеседников издания на условиях анонимности.

По мнению бывших коллег Келлога, выбор Трампа пал на него из-за предложенного мирного плана, в отсутствии которого республиканца обвиняли в ходе предвыборной кампании. В этом плане резко критикуются действия администрации экс-президента Джо Байдена, предлагается пригрозить Киеву прекращением американской помощи в случае отказа от переговоров, а также рекомендуется привлечь Москву к переговорам с помощью отсрочки вступления Украины в НАТО.

Ранее стало известно, что Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать. Утверждается, что в итоге Трамп сам будет контролировать переговоры.