Der Spiegel: Визит Шольца к Макрону станет "встречей двух хромых уток"

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду отправляется в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Визит, который еще недавно считался встречей глав ведущих стран ЕС, находящихся на вершине европейской политики, сейчас в свете высказываний Трампа о политике, а также с учетом резкого падения рейтинга Шольца и Макрона, воспринимается совершенно иначе. До такой степени, что немецкий еженедельник Der Spiegel назвал это мероприятие "встречей двух хромых уток". Le Figaro предположило, что это может быть "визит вежливости в форме прощания".

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В то время как Шольц изо всех сил пытается донести свое послание и отстает в опросах общественного мнения в преддверии парламентских выборов в следующем месяце, а Макрон изо всех сил пытается справиться с почти перманентным политическим кризисом внутри страны, празднование 62-й годовщины Елисейского договора, вероятно, будет скомканным, не вызывая большой общественный резонанс, отмечают аналитики. Елисейский договор закрепил примирение Франции и Германии после Второй мировой войны.

Основное внимание на встрече будет уделяться тому, как лучше противостоять мерам и угрозам Дональда Трампа, выходу США из ВОЗ и Парижского климатического соглашения. Лидеры ФРГ и Франции обсудят конфликт на Украине и всевозможные вопросы о положении и конкурентоспособности Европы в динамично меняющемся мире.

Что еще хуже, отмечает издание, так это то, что Шольц и Макрон, похоже, не особенно ладят друг с другом. И в этом они не одиноки. Репрезентативный опрос 1203 взрослых французов, опубликованный на прошлой неделе, показывает, что впервые более половины французов - 51 процент - заявили, что "на самом деле не очень любят Германию", даже если они считают, что франко-германские отношения в целом хорошие. Две трети опрошенных, отмечает Guardian, сообщили, что не очень хорошо знают Германию. Наконец, в 2020 году 53 процента французов назвали Францию и Германию общей ведущей силой европейской интеграции. Четыре года спустя этот показатель составил всего 18 процентов. Немецкая деловая ежедневная газета Handelsblatt заметила, что 40 процентов французов также ассоциируют немцев с высокомерием. Подобные показатели зафиксированы и в опросах, показывающих отношение немцев к французам.

Во вторник Дональд Трамп предупредил, что европейские страны будут облагаться тарифами. Во время своей предвыборной кампании тогда еще кандидат в президенты осудил дефицит торгового баланса Соединенных Штатов с ЕС, сравнив блок с "маленьким Китаем", который "извлекает" выгоду из крупнейшей в мире экономической державы.