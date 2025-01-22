Трамп потребовал извинений от епископа

Президент США Дональд Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви и священнослужительницы за призыв уважать мигрантов и сексуальные меньшинства* во время церковной службы в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

21 января Трамп посетил службу в соборе в Вашингтоне. Ее провела священнослужительница епископальной епархии, известная своей позицией о проблемах правосудия, расового неравенства и ЛГБТ*. Она призвала Трампа проявить милосердие к тем, кто напуган в связи с его приходом на должность, в том числе представителей сексуальных меньшинств* и мигрантов.

«Так называемая епископ, которая держала речь на национальной церковной службе утром во вторник, была радикальной левой, оголтелой ненавистницей Трампа. Она втянула свою церковь в мир политики очень неблагородным способом... Она не упомянула об огромном количестве нелегальных мигрантов, которые приехали в нашу страну и убивали людей...», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что епископ не очень хорошо справляется со своей работой, а ей и церкви следует принести извинения перед обществом. Трамп также отметил, что служба оказалась для него «очень скучной и не вдохновляющей».

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России