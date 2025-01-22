Украинский лидер Владимир Зеленский хочет сорвать готовящиеся переговоры по урегулированию конфликта путем провокаций, направленных на президента России Владимира Путина. Об этом пишет японское издание Shūkan Gendai.

Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным».

По мнению обозревателя японского издания, Владимир Зеленский «при попустительстве Запада» стремится создать видимость, что это не он, а президент России Владимир Путин не желает идти на мирные переговоры.

«Таким образом он пытается удержать власть, сомнительную с юридической точки зрения - его президентские полномочия истекли в мае прошлого года», - отмечается в статье.

При этом Зеленский готов остаться у власти любым способом, даже продолжая боевые действия. Все это происходит, несмотря на то, что «реальность затяжной войны, подкрепленная неоднократными обещаниями властей о «скорой победе», жесткая мобилизация и коррупция, несомненно, усиливают недовольство украинцев», заметил обозреватель

«Зеленский должен подвергнутся осуждению за его пренебрежение к человеческой жизни. Продолжая войну, этот президент доводит до смерти еще больше украинцев», - констатировал он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней.