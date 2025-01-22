Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает выпрашивать поддержку у союзников. На речь президента во время Всемирного экономического форума в Давосе отреагировал известный ирландский журналист Чей Боуз.

©

Он подчеркнул, что помощь Украине слишком дорого обходится бюджетам стран Запада. При этом сам Киев воспринимает огромную финансовую и военную поддержку как должное.

«Вы дали мне сотни миллиардов, так дайте мне еще сотни миллиардов…. Съеденный хлеб быстро забывается, как говорят у нас в Ирландии», — написал Боуз в социальной сети.

Ранее Зеленский обвинил западные государства в несправедливости и лжи по отношению к Украине в вопросе её вступления в НАТО. Он остался недоволен тем, что Германия и США решали за Украину, быть ей в альянсе или нет.