Женатый Цукерберг лайкнул невесту Безоса после инаугурации Трампа

Женатый Марк Цукерберг лайкнул невесту Джеффа Безоса после инаугурации Трампа
Женатый Марк Цукерберг лайкнул невесту Джеффа Безоса после инаугурации Трампа. Об этом стало известно из соцсетей.
Исполнительный директор Facebook* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг стал героем мемов после церемонии инаугурации Дональда Трампа. Цукерберг сидел рядом с женой, но с другой стороны от него была невеста основателя Amazon Джеффа Безоса. Именно на ее декольте засмотрелся медиамагнат. Видео с моментом тут же завирусилось в Сети.
Интересно, что после этого случая внимательные подписчики заметили, что Цукерберг лайкнул фотографии невестки Безоса в соцсетях.
Отметим, что избраннице Безоса Лорен Санчес 55 лет, а Марку Цукербергу — 40 лет.
Принц Гарри и Меган Маркл раскритиковали Марка Цукерберга
Ранее мы писали о том, что Джастин Бибер объяснил, почему отписался от жены Хейли в соцсетях.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена, владеет платформами Facebook, Instagram и Threads.