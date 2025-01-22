Женатый Цукерберг лайкнул невесту Безоса после инаугурации Трампа

Женатый Марк Цукерберг лайкнул невесту Джеффа Безоса после инаугурации Трампа. Об этом стало известно из соцсетей.

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Исполнительный директор Facebook* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг стал героем мемов после церемонии инаугурации Дональда Трампа. Цукерберг сидел рядом с женой, но с другой стороны от него была невеста основателя Amazon Джеффа Безоса. Именно на ее декольте засмотрелся медиамагнат. Видео с моментом тут же завирусилось в Сети.

Интересно, что после этого случая внимательные подписчики заметили, что Цукерберг лайкнул фотографии невестки Безоса в соцсетях.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что избраннице Безоса Лорен Санчес 55 лет, а Марку Цукербергу — 40 лет.

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Ранее мы писали о том, что Джастин Бибер объяснил, почему отписался от жены Хейли в соцсетях.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена, владеет платформами Facebook, Instagram и Threads.