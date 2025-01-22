Женатый Марк Цукерберг лайкнул невесту Джеффа Безоса после инаугурации Трампа

Женатый Марк Цукерберг лайкнул невесту Джеффа Безоса после инаугурации Трампа. Об этом стало известно из соцсетей.

Женатый Цукерберг лайкнул невесту Безоса после инаугурации Трампа
© Passion.ru

Исполнительный директор Facebook* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг стал героем мемов после церемонии инаугурации Дональда Трампа. Цукерберг сидел рядом с женой, но с другой стороны от него была невеста основателя Amazon Джеффа Безоса. Именно на ее декольте засмотрелся медиамагнат. Видео с моментом тут же завирусилось в Сети.

Интересно, что после этого случая внимательные подписчики заметили, что Цукерберг лайкнул фотографии невестки Безоса в соцсетях.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что избраннице Безоса Лорен Санчес 55 лет, а Марку Цукербергу — 40 лет.

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Ранее мы писали о том, что Джастин Бибер объяснил, почему отписался от жены Хейли в соцсетях.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена, владеет платформами Facebook, Instagram и Threads.

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