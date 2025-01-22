Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику США по Украине Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации утверждается, что заключение сделки с президентом РФ Владимиром Путиным будет «гораздо более сложной задачей», чем представлял Трамп, когда давал общение завершить конфликт за сутки. При этом американский лидер собирается сам контролировать ход переговорного процесса.

Собеседники WSJ из числа бывших коллег Келлога утверждают, что спецпосланника нельзя назвать самостоятельной фигурой — он полностью зависит от мнения Трампа. По этой причине чиновник якобы не будет допущен «до каких-либо реальных переговоров» США и России.

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Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что способен завершить конфликт на Украине за сутки. 7 января он допустил, что урегулирование кризиса может занять больше 24 часов, а Келлог заявил, что хотел бы уложиться в 100 дней.