Правящая партия Италии заявила о намерении выйти из ВОЗ

Входящая в правоцентристская коалицию партия "Лига" внесла законопроект о выходе Италии из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Инициаторами выступили сенатор Клаудио Борги и депутат Альберто Баньяи.

Желание США при Трампе выйти из ВОЗ назвали «катастрофой для здравоохранения»

Свое предложение они аргументировали решением президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования и сотрудничества с ВОЗ.

Политики рассчитывают на поддержку своих союзников в правительстве и надеются создать "эффект домино" после американского прецедента.