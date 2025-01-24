Правящая партия Италии заявила о намерении выйти из ВОЗ
Входящая в правоцентристская коалицию партия "Лига" внесла законопроект о выходе Италии из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Инициаторами выступили сенатор Клаудио Борги и депутат Альберто Баньяи.
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Свое предложение они аргументировали решением президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования и сотрудничества с ВОЗ.
Политики рассчитывают на поддержку своих союзников в правительстве и надеются создать "эффект домино" после американского прецедента.
"Мы представили законопроект в Сенат об отмене декрета, который связывает нас с ВОЗ. Мы сделаем все, чтобы он был принят как можно скорее, и я надеюсь, что с союзниками будет достигнут консесус", - выразил надежду Клаудио Борги.