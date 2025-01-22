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© Zuma/TACC

Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что его администрация изучит этот вопрос и ожидает скорого контакта с российским президентом Владимиром Путиным, добавив, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева.

Бойцы РФ на южнодонецком направлении уничтожили командный пункт ВСУ

Штурмовики группы "Восток" зачистили командный пункт Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, как сообщили в Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

КП находился в нежилом трехэтажном доме, и для его уничтожения командир группы подобрался к зданию и уничтожил пулеметный расчет с помощью гранатомета РПГ-7В.

В результате операции штурмовики закинули противотанковую мину в здание, ликвидировав около 10 боевиков.

Орбан призвал ЕС отказаться от санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отказаться от политики санкций против России, утверждая, что они не достигли своей цели. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что рестрикции только разрушили конкурентоспособность европейской экономики и не принесли ожидаемых результатов в отношении прекращения войны на Украине или ущерба для российской экономики.

Риттер: заявления Трампа об оборонных расходах указывают на разрыв США с НАТО

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что требование нового президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП может сигнализировать о разрыве Вашингтона с организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Риттер отметил, что страны-члены НАТО не способны достичь этого уровня расходов, и Трамп это понимает, что говорит о завершении 75-летних отношений между Америкой и НАТО.

Трамп допустил ужесточение санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп допустил возможность ужесточения санкций против России, если Москва не начнет переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он высказал свое мнение во время общения с журналистами в Белом доме, добавив, что конфликт не начался бы, если бы он остался на посту после выборов 2020 года.