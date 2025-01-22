Зеленский обвинил Запад во лжи и несправедливости к Украине

Владимир Зеленский обвинил страны Запада во лжи и несправедливом отношении к Украине в вопросе членства Киева в Североатлантическом альянсе.

Он выразил недовольство тем, что Германия и США решали за Украину быть той в НАТО или нет.

"Честно, от некоторых держав, я думаю, что это была сначала не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО и это были просто ложные слова, что да Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому, это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам", - сказал он, общаясь с представителями международных СМИ на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Однако Зеленский поспешил оправдаться и заметил, что нечестными с украинцами были и предыдущие руководители страны уверяя, что Киеву пообещали членство.

Продолжая рассуждение, Зеленский перешел на критику Вашингтона и Берлина которые, по его мнению, проиграли диалог с Москвой о членстве Киева в НАТО.

"Они всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с русскими, у меня вопрос как у украинца, а почему вы вдруг договаривались о нас без нас? Мы независимая страна <…> Мне кажется это несправедливое поведение", - добавил он.

Зеленский снова упомянул страны, которые выступают против вступления Украины в НАТО, это: США, Германия, Венгрия и Словакия. Однако, по его словам, членство Украины в альянсе не зависит от мнения последних трех стран.

"Вопрос НАТО зависит от США и от позиции президента. Если [Дональд] Трамп будет готов видеть Украину в НАТО все будут за и, если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО", - подытожил он.

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В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. С конца ноября Зеленский также несколько раз допускал возможность вступления в альянс лишь подконтрольных Киеву территорий, хотя ранее выступал против этого.