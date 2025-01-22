В Гренландии выразили надежду на визит Трампа на остров

Депутат парламента Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер заявил, что надеется на визит президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на остров.

В Гренландии выразили надежду на визит Трампа на остров
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Об этом пишет РИА Новости.

«Я, конечно, надеюсь, что он, Трамп, приедет сюда. На мой взгляд, любой мировой лидер должен быть желанным гостем в Гренландии. Неважно кто. Мы не настроены недружелюбно в отношении кого-либо», — уточнил политик.

Несколькими днями ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос Гренландии и заявила, что остров сам должен принимать решение о предоставлении ему независимости.

9 января Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Политик не объяснил смысл своей публикации, оставив ее без комментариев.

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