В США предупредили о конфликте Трампа и Маска

Капитан Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки в отставке Мэттью Хо заявил, что между Дональдом Трампом и Илоном Маском может разгореться скандал из-за пошлин против Китая.

По его словам, в настоящий момент Трамп и Маск ведут курс на столкновение.

«Это может произойти в том случае, если президент настроен всерьез по поводу 60-процентных пошли против Китая. Маск, в свою очередь, уже продемонстрировал, что готов активно влиять на американскую политику ради своих деловых интересов в Китае», - отметил Хо.

В пример бывший военный привел случай, когда Маск добился изъятия из проекта федерального бюджета США всяких ограничений на американские инвестиции в китайскую экономику, пишет МК.

Трамп анонсировал создание компании для инвестиций в ИИ

Ранее сообщалось, что приоритетом Дональда Трампа на посту президента США станет внутренняя политика, а весь остальной мир будет рассматриваться как приложение. Об этом заявил политический эксперт Владимир Джаралла.