Евросоюзу пора отказаться от политики санкций против России, потому что они не достигли своей цели. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметивший, что рестрикции наносят ущерб лишь самому ЕС.

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"Пора поговорить о санкциях! Привели они к окончанию войны [на Украине]? Нет. Нанесли они ущерб экономике России? Нет. Смогла Европа найти другие доступные источники энергии вместо российских? Нет", - написал глава правительства на своей странице в Х.

"Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли только одного: они разрушили конкурентоспособность европейской экономики. Настало время перемен!" - заключил Орбан.