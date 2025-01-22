В Госдуме заявили, что выход России из ВОЗ не обсуждается
Возможный выход России из Всемирной организации здравоохранения в данный момент не обсуждается. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов.
Председатель думского комитета по охране здоровья выразил надежду, что после демарша Вашингтона чиновники ВОЗ задумаются и восстановят Всемирную организацию здравоохранения, которая будет выполнять функцию охраны мирового здоровья.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из организации. В качестве причин называются ее «неправильные действия» во время пандемии коронавирусной инфекции, неспособность провести необходимые реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния стран-участниц ВОЗ.
Также Дональд Трамп посчитал, что США платят организации больше денег, чем некоторые другие государства.