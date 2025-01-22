Одного из лидеров "Хезболлы" ликвидировали во время нападения в Ливане

В Ливане был ликвидирован один из лидеров шиитской группировки "Хезболла" шейх Мухаммед Хаммаде. Об этом сообщает новостной портал Janoubia.

По имеющейся информации, автомобиль политика подвергся нападению в центральной части Ливана в регионе Западное Бекаа. Вблизи населенного пункта Машгара его обстреляли неизвестные. В Хаммаде попало шесть пуль. Его доставили в госпиталь в критическом состоянии.

Медикам не удалось спасти политика. Пока ни одна из вооруженных ливанских группировок не взяла на себя ответственность за нападение. 18 января генеральный секретарь "Хезболлы" шейх Наим Касем призвал Израиль не испытывать терпение шиитских бойцов и предупредил о возможных последствиях.